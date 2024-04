UFFICIALE – Cinque italiane in Champions dalla prossima stagione: il motivo

L’Italia è certa di avere almeno la quinta squadra qualificata alla prossima edizione di Champions League 2024-2025. Con il passaggio del turno dell’Atalanta, che ha eliminato il Liverpool dall’Europa League, quello della Fiorentina in semifinale di Conference League, oltre alla contemporanea eliminazione del West Ham ha sancito matematicamente che l’Italia rientrerà tra le prime due del ranking UEFA 2023-24. Con Atalanta, Roma e Fiorentina ancora in corsa, né Inghilterra né Francia possono recuperare punti sull’Italia che quindi chiuderà al primo o al secondo posto del ranking. C’è inoltre da aggiungere che semmai una tra Roma e Atalanta dovesse alzare l’Europa League e trovarsi al di sotto del sesto posto in Serie A, si creerebbe uno scenario unico che irripetibile: 6 squadre italiane in Champions League.