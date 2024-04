Napoli, idea Allegri per la panchina

Secondo il dirigente sportivo Enrico Fedele, il Napoli, per la panchina potrebbe puntare su Massimiliano Allegri. Ci sono due motivi che confermano la sua proposta: uno è l’aspetto economico e l’altro è quello dell’organico. Per l’aspetto economico si intende che la prossima stagione il Napoli pagherà solo metà stipendio del tecnico perché l’altra metà verrebbe pagata dalla Juventus. La seconda, di natura più tecnica, potrebbe anche far risparmiare qualcosa in termini economici. Le squadre di Allegri, pur senza un grande organico, si trovano sempre nelle prime 4 posizioni e questo è l’obiettivo da cui deve ripartire il Napoli.