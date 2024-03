Gabriel Barbosa, alias Gabigol, è stato recentemente sospeso per due anni per la vicenda riguardante la frode nei test antidoping. Per rimpiazzarlo la società rosso-nera starebbe pensando a Edu Vargas,ex giocatore del Napoli nella stagione 12/13, adesso in scadenza con l’Atletico Mineiro. A riportare la notizia è O’Dia