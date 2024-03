Se dovesse Osimhen partire in questa sessione estiva, il primo obiettivo del Napoli per rimpiazzarlo sarebbe Zirkzee. Però la compagine partenopea deve stare attenta perché il giocatore del Bologna è conteso da un’altra squadra italiana: si tratta del Milan. Con ogni probabilità, i rossoneri perderanno Giroud in estate e sembrano sempre più diretti verso la stessa direzione partenopea. Vedremo chi avrà la meglio.