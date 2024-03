Oliva: “Mi piace Calzona come allenatore. Se arriva in Champions merita la conferma”

Patrizio Oliva, ex pugile, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro di Calzona e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Chi si arrende non vincerà mai, è il mio motto. Con Calzona stiamo andando un po’ meglio, ma è tutto nella testa dei giocatori che devono scendere in campo col coltello tra i denti. Le motivazioni devono essere alte se vogliamo sperare in un percorso positivo. Se Calzona fa l’impresa di arrivare in Champions lo confermerei. E’ un allenatore che sta facendo bene”.