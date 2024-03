Arsenal, Jorginho vicino al rinnovo:i dettagli

Si dice che fare esperienza aiuti l’uomo a crescere e a ritagliarsi uno spazio nel mondo. E di esperienza molti ex giocatori partenopei ne hanno fatta, tanto da ritagliarsi spazi importanti nei grandi club. E’ il caso di Jorginho che, arrivato dal Napoli, prima al Chelsie e adesso all’Arsenal si è preso sopra le spalle il centrocampo delle proprie squadre e ha raggiunto livelli importanti. Negli ultimi anni ha vinto una Champions, un Europa League e soprattutto l’Europeo con la nazionale italiana. Lo scorso anno,a gennaio, ha abbandonato la sfonda blues di Londra per abbracciare quella dei Gunners. poco a poco è diventato il faro del centrocampo di Arteta. L’italo-brasiliano è in scadenza in questa estate ma l’Arsenal vorrebbe rinnovargli il contratto per un altro anno. Il suo agente si è espresso in merito alla questione che riguarda il talento italiano-brasiliano:

Ci siederemo al tavolo con l’Arsenal e prepareremo il rinnovo. Qui Jorginho si sente bene e vuole ancora dimostrare tanto. Poi ha tanta voglia di disputare l’europeo da campione in carica. Riguardo interessamenti in Italia, al momento non abbiamo ricevuto nessuna proposta da parte delle grandi squadre.