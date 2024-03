Mascara, cosa fece 15 anni fa? Ecco la rivelazione

Prima di approdare sotto la culla del Vesuvio, Giuseppe Mascara il primo marzo del 2009 fu protagonista di un gesto tecnico nella partita più importante del territorio insulare: il derby Palermo-Catania. Quel derby fu stravinto dal Catania per 0-4 ma a renderlo quanto più memorabile fu il goal da centrocampo di Giuseppe Mascara che, a distanza di 15 anni, è ancora sotto gli occhi di tutti. Il nativo di Caltagirone(CAT) , dopo una spizzata di testa di Morimoto, ha calciato al volo a botta sicura infilando dentro il sacco porta e portiere. Quella partita per Sky fu commentata da Maurizio Compagnoni che, in preda al delirio più totale, apostrofò che quel goal lo avrebbero visto pure a Tonga, per dare l’idea di un gesto tecnico imparagonabile ad altri e unico nel suo stile. Adesso Mascara si è ritirato dal calcio giocato, ma pochi giorni fa è stato annunciato come nuovo allenatore del Real Aci, squadra militante nel campionato di Promozione Girone C della Sicilia. A lui l’arduo compito di portare questa compagine in Eccellenza.