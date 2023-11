Come riporta il quotidiano spagnolo AS, Rodrygo ,l’attaccante dei Blancos, è ritornato dolorante dopo la sosta nazionali. L’infortunio è avvenuto nella gara contro l’argentina dove l’attaccante brasiliano ha subito una botta al ginocchio che lo terrà per un po’ fuori dal rettangolo di gioco. A rischio anche la partita di ritorno contro il Napoli al Santiago Bernabeu.