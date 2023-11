Gazzetta, colloquio Mazzarri-Kvaratskhelia: le richieste del mister

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che tra mister Mazzarri e Kvaratskhelia ci sia stato un colloquio su come il georgiano deve muoversi in campo.

Questo quanto si legge sul quotidiano: “L’estro di Kvaratskhelia diventa ancora più determinante. Il messaggio è stato chiaro: il genio non sarà imbrigliato. Le indicazioni saranno ridotte ma andranno seguite, specialmente per quanto riguarda la fase di non possesso. I rientri devono essere intelligenti, senza sprecare risorse. L’obiettivo resta valorizzare i momenti in cui il pallone passa per i suoi piedi, venendo declinato dal suo talento. Con la libertà d’azione tipica del genio, che all’epoca concedeva a Lavezzi“.