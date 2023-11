Lazio,idea Insigne per Gennaio. Le parole di Ghisoni

Paolo Ghisoni , direttore de “La Giovane italia”,durante la trasmissione Maracana su TMW radio, ha parlato del possibile trasferimento di Insigne a gennaio alla Lazio .

“Fossi in lui non lascerei la MLS, soprattutto per il fatto che lì il calcio si sta evolvendo e lo testimoniano i mondiali che verranno fatti lì nel 2026. In quel campionato lì, un giocatore come Insigne fa la differenza perchè in attacco loro prediligono ragazzi fantasiosi per muovere bene la palla e andare in porta. Poi lui il prossimo anno si avvicinerà alla soglia dei 34 anni e per il modo di giocare in Italia questo può rappresentare un problema. Però Sarri, se punterà veramente su lui , farà in modo, visto che lo conosce bene, di non farlo sfigurare.”