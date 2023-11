Premier League: introdotte le body cam

Oggi pomeriggio partirà la 12° giornata di Premier League con l’introduzione di una novità:le bodycam .

come riportato dal Daily Mail , le bodycam sono delle telecamere installate sul corpo dei giocatori che faranno vivere ai telespettatori una nuova esilarante esperienza di calcio. Tuttavia, le stesse potranno essere utilizzate solo nell’allenamento perchè l’IFAB ne vieta l’utilizzo a partita in corso. Entusiasta della riuscita del progetto anche Rachael Nightingale, responsabile delle operazioni media e innovazione della Premier League. “un obiettivo dominante per noi è quello di avvicinare i fan all’azione- ha detto la responsabile-.

Le telecamere inoltre sono ultra leggere e quasi invisibili. Ciò permette ai giocatori di muoversi con la telecamera addosso con tranquillità e permette agli stessi tifosi e telespettatori di seguire in diretta le azioni e i movimenti di ogni singolo giocatore perchè,grazie al meccanismo secondo cui l’immagine viene processata da un’intelligenza artificiale, i video vengono trasmessi in tempo reale, assicurando la qualità e la miglioria dell’immagine.