Empoli, infortunio Baldanzi! Le condizioni del giovane talento

Brutte notizie per l’Empoli in vista del match contro il Napoli al Maradona. Si ferma Baldanzi, il giovane centrocampista che l’anno scorso ha stupito con le sue prestazioni e che sta continuando a farlo anche all’inizio di questa stagione. Questo il comunicato del club toscano: “Empoli Football Club comunica che il calciatore Tommaso Baldanzi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli oltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21″.