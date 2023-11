Valdifiori: “Napoli, domani non puoi sbagliare. Ecco cosa penso di Garcia”

Mirko Valdifiori, ex centrocampista di Napoli ed Empoli, è stato intervistato dal quotidiano Il Mattino e ha speso qualche parola sulle sue ex squadre, proprio in occasione della sfida di domenica tra Napoli ed Empoli.

Valdifiori, che attualmente gioca in terza serie per la Vis Pesaro, si esprime sulla gara di domenica: “Napoli-Empoli? Il Napoli sulla carta è più forte ed è una gara che non può permettersi di sbagliare, soprattutto se vuole accorciare la distanza dalla vetta. L’Empoli, invece, vorrà strappare qualche punto al Napoli in ottica salvezza”.

Il centrocampista, in merito alla situazione attuale del Napoli, ha parlato di Garcia e del campionato che sta disputando: “Garcia? Durante una stagione possono capitare episodi negativi o positivi, ma il campionato è lungo e saranno gli scontri diretti a fare la differenza. Il mister, scegliendo Napoli, si è messo a disposizione della squadra e penso che farà ricredere tutti i tifosi”

Infine, il doppio ex fa un commento sul centrocampista slovacco, Stanislav Lobotka: “La scorsa stagione Lobotka, per me, è stato il centrocampista più forte del campionato. Involuzione quest’anno? No, semplicemente durante la carriera di un giocatore ci può stare che un allenatore esalti le proprie caratteristiche e chi invece no”.