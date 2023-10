Liverpool imbattibile nella fase a gironi: 14 vittorie nelle ultime 15 partite, KO solo col Napoli

L’ edizione odierna di Tuttomercatoweb parla del momento di forza del Liverpool nel suo percorso europeo.

In basso, l’articolo:

L’Europa League non è la Champions e gli avversari sono decisamente più modesti, ma vincere non è mai facile e il Liverpool lo sa bene. I Reds, battendo ieri il Tolosa per 5-1, hanno conquistato il loro terzo successo in tre partite del Gruppo E. In generale, sono 14 le vittorie nelle ultime 15 partite disputate da Salah e soci nella fase a gironi di una competizione europea: l’unica squadra capace di interrompere la striscia vincente è stata il Napoli, che inflisse gli inglesi un duro 4-1 poco più di un anno fa.