ULTIM’ORA – Infortunio Neymar, doppia rottura al ginocchio sinistro: la diagnosi

La sfortuna non dà pace a Neymar Jr.: tanti gli infortuni subiti in carriera dal fenomeno verdeoro, ma mai così tanto gravi come quello rimediato durante la gara di qualificazioni al Mondiale 2026 disputata martedì sera contro l’Uruguay. La stessa nazionale brasiliana ha da poco rilasciato un comunicato nel quale viene fatta chiarezza riguardo l’entità e, soprattutto, la gravità di tale disgrazia.

Di seguito il comunicato in questione:

“L’attaccante Neymar Jr. della nazionale brasiliana e dell’Al-Hilal dell’Arabia Saudita è stato sottoposto mercoledì (18) a esami clinici e di diagnostica per immagini che hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. Martedì sera (17), Neymar ha riportato una distorsione al ginocchio durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 della nazionale brasiliana contro l’Uruguay a Montevideo”.

“L’attaccante si sottoporrà a un intervento chirurgico, in data ancora da stabilire, per correggere l’infortunio. Il dipartimento medico della nazionale brasiliana, sotto la supervisione del dottor Rodrigo Lasmar, e l’Al Hilal sono in costante contatto e sono allineati sul recupero del giocatore”.