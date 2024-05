Se il Napoli non ha ancora scelto il prossimo allenatore, il Bayer Monaco non riesce ad ottenere i si dai suoi interessati. L’ultima proposta è stata fata a Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, a cui è stata fatta un’offerta di 18 milioni per prelevarlo. La società londinese ha rispedito la richiesta al mittente, chiedendo addirittura 100 milioni.