Il Napoli, tra un paio di settimane volerà in Germania per affrontare l’Eintracht Francoforte, e sarà una sfida tosta, dura, da giocare in un catino importante e che spinge tanto la squadra di casa.

Ma, i tedeschi arrivano a questa gara con uno scandalo che li riguarda da vicino: infatti, il presidente, Peter Fischer, è sotto accusa per acquisto e possesso di cocaina insieme alla moglie e al figlio più grande.

Tutto è partito da quando un amico del figlio minore di Fischer è stato beccato con una dose di cocaina in casa, e avendo denunciato il figlio del presidente, gli inquirenti avrebbero setacciato la casa del presidente del club dove sarebbero stati trovati residui della droga.

Al momento non è avvenuto nessun arresto, ma le indagini sono iniziate.

Fonte: La Faz.