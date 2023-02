Termina il primo posticipo del lunedì della Serie A Tim, che riguarda la gara tra Hellas Verona e Lazio: il risultato finale è di 1-1, grazie ai goal di Pedro e di Ngonge.

Per la squadra biancoceleste è un’occasione persa, in quanto è quarta da sola a 39 punti, un punto in più rispetto a Milan e Atalanta, ma perde l’occasione di essere al terzo posto e superare la Roma.

Per il Verona, continua la striscia positiva in casa e ora si avvicina alla zona salvezza, distante solo 4 punti.