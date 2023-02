Marco Materazzi, campione del Mondo e bandiera dell’Inter, ha parlato e ha commentato ai microfoni di DAZN della gara di ieri sera, il derby vinto dall’Inter.

In particolare, a Materazzi, vincitore di diversi Scudetti, è stato chiesto se l’Inter, che ha un po’ staccato le rivali con cui sta lottando per la Champions, deve puntare allo Scudetto e dunque deve mettere nel mirino il Napoli.

Queste le sue parole:

“Io credo che il Napoli sia irraggiungibile, in quanto è una squadra perfetta, che va tanto forte, troppo più forte rispetto alle altre: se pensi che loro hanno Raspadori e Simeone come riserve, che però quando entrano giocano bene e determinano, per cui consiglierei all’Inter di pensare solo a se stessa, perché la squadra di Spalletti è irraggiungibile”.