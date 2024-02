Il Napoli per la gara di ritorno di Champions League contro il Barcellona, potrà contare sui propri tifosi pronti a sostenere come sempre gli azzurri in tutto il mondo. I biglietti messi a disposizione per i tifosi partenopei erano circa 2700, resi disponibili questa mattina alle 10:00 e terminati in meno di tre ore.

Grande sostegno dei tifosi che non lasciano mai sola la propria squadra, soprattutto in questa stagione particolare.