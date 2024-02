Petrachi: “Io al Napoli? Mi piacerebbe ma non dipende solo da me, ADL? Un visionario”

Gianluca Petrachi ha rilasciato delle dichiarazioni Via TvPlay, l’ex diesse di Roma e Torino ha parlato del suo futuro, in particolare di un suo possibile arrivo al Napoli. Queste le sue parole:

“Io al Napoli? Mi piacerebbe ma non dipende solo da me, dipende soprattutto dal presidente e dalla società, dalle loro intenzioni. Bisogna scegliere accanto a sè delle figure che possono lavorare. A prescindere da chi arriva, questa cosa è indispensabile. ADL? Un visionario, è stato il primo ad ammettere le sue colpe per quest’anno“.

Su Osimhen: “Va via? Un giocatore del suo livello vuole capire il progetto della società che vuole costruire con lui al centro di tutto. E’ amato dai tifosi e dalla dirigenza”

Sulla Piazza di Napoli: “La piazza di Napoli è importantissima. Si è creato qualcosa di incredibile. La squadra è riuscita a viaggiare a ritmi molto alti in Italia e in Europa“.