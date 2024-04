Ennesimo pienone al Maradona domenica: disponibili ancora pochi biglietti per Tribune e Curve Inferiori

Nonostante le mille difficoltà riscontrate dal Napoli quest’anno, i tifosi sono sempre stati vicino alla squadra. Domenica è atteso l’ennesimo pienone al Maradona per sostenere gli azzurri in questo finale di stagione. Già esaurite le Curve superiori e i distinti, restano pochi biglietti per le inferiori e le Tribune. Appuntamento fissato alle 12.30 contro il Frosinone.

Questi i prezzi dei biglietti:

FASE 1 – FIDELITY CARD

Settore Intero Fidelity Ridotto Fidelity U30

CURVE INFERIORI 14 €10 €

CURVE SUPERIORI 30 €20 €

DISTINTI INFERIORI 40 €25 €

DISTINTI SUPERIORI 45 €30 €

TRIBUNA NISIDA 55 €40 €

TRIBUNA POSILLIPO 80 €60 €

FASE 2 – VENDITA LIBERA

SettoreIntero Vendita LiberaRidotto U30

CURVE INFERIORI20 €10 €

CURVE SUPERIORI35 €20 €

DISTINTI INFERIORI45 €25 €

DISTINTI SUPERIORI55 €30 €

TRIBUNA NISIDA65 €40 €

TRIBUNA POSILLIPO90 €60 €

La tariffa “Under 30” è riservata a tutti i tifosi nati dopo il 14/04/1994