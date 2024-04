Biglietti Napoli-Roma – Da domani alle 12.00 inizia la vendita per i titolari di tessera residenti in Campania

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 17 Aprile 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Roma, sfida valida per la 34° Giornata di Serie A. Data e orari dovranno essere confermati nei prossimi giorni.

La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), avverrà esclusivamente Online e sarà riservata ai titolari di Fidelity Card residenti in Campania. Per acquistare in Fase 1 saranno considerate valide solo le tessere Fan Stadium Card sottoscritte prima delle ore 12:00 del 16 Aprile 2024. La seconda fase (Fase 2) di vendita libera sarà aperta a tutti, salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità.

I prezzi per la partita Napoli vs Roma saranno i seguenti:

FASE 1

Ridotto Fidelity Ridotto Under 30

CURVE INFERIORI 20€ 17€

CURVE SUPERIORI 40€ 30€

DISTINTI INFERIORI 50€ 35€

DISTINTI SUPERIORI 65€ 50€

TRIBUNA NISIDA 85€ 65€

TRIBUNA POSILLIPO 105€ 80€

FASE 2

Intero Vendita Libera Ridotto Under 30

CURVE INFERIORI 25€ 17€

CURVE SUPERIORI 45€ 30€

DISTINTI INFERIORI 55€ 35€

DISTINTI SUPERIORI 75€ 50€

TRIBUNA NISIDA 95€ 65€

TRIBUNA POSILLIPO 115€ 80€

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di mercoledì 17 Aprile 2024 e fino alle ore 23:59 di domenica 21 Aprile (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” sottoscritta entro le ore 12:00 del 16 Aprile 2024 e residenti in Campania, potranno acquistare esclusivamente online fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (vendita libera). Tutti i biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati residenti in Campania, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 22 Aprile 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in