Napoli-Milan, fissato l’avvio della Fase 2 per la vendita dei biglietti: i dettagli

Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, la società azzurra ha rivelato tutte le informazioni della vendita dei biglietti per la gara con il Milan: in basso il comunicato:

SSC Napoli comunica che dalle ore 12:00 del 23/10/2023 inizierà la Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Milan in programma il 29/10/2023 alle ore 20:45. La Vendita Libera (Fase 2), senza obbligo di Fidelity Card, seguirà le modalità di vendita descritte nel relativo comunicato e terminerà al fischio di inizio della partita (ovvero, in caso di esaurimento posti). Fino alle ore 23:59 del 22/10 sarà comunque possibile acquistare il proprio posto con le modalità della Fase 1 di vendita riservata ai possessori di fidelity card. I residenti nella regione Lombardia potranno acquistare nei settori ordinari solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli.