Juan Jesus, difensore del Napoli, ha dovuto limitare i commenti sotto i suoi post del suo profilo Instagram, per i troppi insulti e critiche ricevute dopo la gara di oggi contro il Cagliari. Il difensore brasiliano è stato preso di mira per il suo errore sul gol di Luvumbo al minuto novantasei. Il gol dell’angolano è valso infatti il pareggio per la squadra di Ranieri. Questi alcuni commenti dei tifosi azzurri: