Finisce 1-1 la gara tra Milan e Atalanta. A San Siro apre le danze Rafa Leao con un super gol all’incrocio dei pali, risponde Koopmeiners su rigore. La squadra di Gasperini resta al quinto posto, e il vantaggio sul Napoli è di nove punti. Gli azzurri però, possono ancora sperare nella Champions: nel caso in cui l’Italia dovesse mantenere il primato nel ranking della Uefa, garantirebbe un posto in più in Champions League.