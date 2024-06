Serie A, tutti i giocatori svincolati da domani 1 luglio

I giocatori in serie A, da domani 1 luglio con contratto in scadenza il 30 giugno 2024 saranno liberi di firmare con chi vogliono. Il mercato estivo rappresenta un’opportunità d’oro per le squadre di Serie A e altri campionati europei di acquisire giocatori senza costi di trasferimento. È il caso di Zielinski e Taremi, promessi sposi dell’Inter, che a sua volta si prepara a salutare alcuni profili potenzialmente interessanti per gli altri club di Serie A.

Ecco una panoramica dei principali nomi che saranno disponibili come svincolati:

Francesco ROSSI (Por, 1991) – Atalanta

Lorenzo DE SILVESTRI (Dif, 1988) – Bologna

Adama SOUMAORO (Dif, 1992) – Bologna

Simone ARESTI (Por, 1986) – Cagliari

Marco MANCOSU (Cen, 1988) – Cagliari

Leonardo PAVOLETTI (Att, 1988) – Cagliari

Nicolas VIOLA (Cen, 1989) – Cagliari

Pierre BOLCHINI (Por, 1999) – Como

Ertrit BERISHA (Por, 1989) – Empoli

Mattia DESTRO (Att, 1991) – Empoli

M’Baye NIANG (Att, 1994) – Empoli

Lorenzo TONELLI (Dif, 1990) – Empoli

Giacomo BONAVENTURA (Cen, 1989) – Fiorentina

Gaetano CASTROVILLI (Cen, 1997) – Fiorentina

Alfred DUNCAN (Cen, 1993) – Fiorentina

Kevin STROOTMAN (Cen, 1990) – Genoa

Diego FORNARI (Dif, 2003) – Hellas Verona

Darko LAZOVIC (Cen, 1990) – Hellas Verona

Simone PERILLI (Por, 1995) – Hellas Verona

Raffaele DI GENNARO (Por, 1993) – Inter

Juan CUADRADO (Cen, 1988) – Inter

Davy KLAASSEN (Cen, 1993) – Inter

Alexis SANCHEZ (Att, 1988) – Inter

Stefano SENSI (Cen, 1995) – Inter

ALEX SANDRO (Dif, 1991) – Juventus

Adrien RABIOT (Cen, 1995) – Juventus

Daichi KAMADA (Cen, 1996) – Lazio

Cristiano LOMBARDI (Att, 1995) – Lazio

Kastriot DERMAKU (Dif, 1992) – Lecce

Mattia CALDARA (Dif, 1994) – Milan

Luka JOVIC (Att, 1997) – Milan

Simon KJAER (Dif, 1989) – Milan

Antonio MIRANTE (Por, 1983) – Milan

Giulio DONATI (Dif, 1990) – Monza

Alejandro GOMEZ (Att, 1988) – Monza

Diego DEMME (Cen, 1991) – Napoli

Hubert IDASIAK (Por, 2002) – Napoli

Cristian ANSALDI (Dif, 1986) – Parma

RUI PATRICIO (Por, 1988) – Roma

Leonardo SPINAZZOLA (Dif, 1993) – Roma

Koffi DJIDJI (Dif, 1992) – Torino

Luca GEMELLO (Por, 2000) – Torino

Ricardo RODRIGUEZ (Dif, 1992) – Torino

Denis CHERYSHEV (Att, 1990) – Venezia

Marco MODOLO (Dif, 1989) – Venezia

Maximillian ULLMANN (Dif, 1996) – Venezia

Roberto PEREYRA (Cen, 1991) – Udinese

Gli svincolati che hanno già trovato una nuova squadra

Nahitan NANDEZ (Cen, 1995, da Cagliari a Al Qadisyah)

FELIPE ANDERSON (Cen, 1993, da Lazio a Palmeiras)

Olivier GIROUD (Att, 1986, da Milan a Los Angeles FC)

Piotr ZIELINSKI (Cen, 1994, da Napoli a Inter)