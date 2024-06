Da Torino: “Il Napoli ha il sì di Buongiorno, battuta la concorrenza”.

Marco Bonetto, giornalista di Tuttosport è intervenuto sulla questione Buongiorno-Napoli: “Cairo continua ad alzare il prezzo per Buongiorno dato che il calciatore non è ufficialmente sul mercato, ma nonostante ciò il Torino continua a trattare con il Napoli. Il difensore granata ha dato la propria disponibilità al Napoli, vuole fare il salto di qualità. Cairo spera in un’ulteriore offerta più alta, in alternativa non gli dispiacerebbe trattenere il suo capitano a Torino. In questo momento nessuno tranne De Laurentiis può permettersi di chiudere l’affare“.