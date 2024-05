Palladino: “Futuro? Ancora non ho deciso, non mi accontento”

Raffaele Palladino allenatore del Monza, (accostato anche al Napoli) ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo futuro al termine della gara con il Frosinone. Ecco le sue parole:

“Il mio futuro? Non ho deciso ancora, devo avere un quadro preciso della situazione. Non dico che vado via, ma non dico neanche di rimanere. Voglio capire le basi, sono ambizioso, non mi accontento mai. Comunque vada con o senza di me, mi auguro che il Monza faccia un’altra stagione nelle posizioni alte il prossimo anno“.