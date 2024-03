Napoli-Torino dove vederla e probabili formazioni

Dopo la gara vinta contro la Juventus, il Napoli ospita il Torino di Juric al ‘Maradona‘. Gli azzurri dopo aver battuto la Juventus, potrebbero avere quello scatto decisivo per prendersi la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Juric invece arrivano dal pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina.

La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky venerdì 8 marzo dalle 20:45 e sarà disponibile in streaming su Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

Napoli 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Traorè, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia all. Calzona

Torino 3-4-1-2: Milinkovic Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Linettu, Gineitis, Lazaro, Vlasic, Zapata, Sanabria all. Juric