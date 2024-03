Il Manchester United punta Victor Osimhen: le ultime

L’ultima pretendente all’acquisto di Victor Osimhen, è il Manchester United di Ten Hag. I Red Devils stanno riscontrando diverse difficoltà in questa stagione e un giocatore dalle caratteristiche come quelle di Osimhen sarebbe capace di risollevare il glorioso club inglese la prossima stagione.

Victor Osimhen ha rinnovato ormai da qualche mese con il Napoli fino al 2026 (un anno in più) con una clausola di ben 130 milioni di euro. L’attaccante nigeriano non ha mai nascosto il suo interesse verso club come United e Chelsea, e la sua ambizione di giocare in Premier League in futuro.

Per ora si tratta solo di un semplice interesse, la cosa certa però è che Osimhen non rimarrà a Napoli il prossimo anno.