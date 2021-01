Josè Callejon, dopo aver lasciato il Napoli, non sta vivendo una stagione felice alla Fiorentina. L’ex numero 7 azzurro non riesce a trovare molto spazio, e il suo allenatore Prandelli ne ha parlato così in conferenza stampa:

“Negli ultimi anni Josè ha messo in mostra la sua tecnica e la sua qualità, penso sia un maestro nell’inserimento senza palla. Adesso risulta essere un po’ penalizzato perchè noi giochiamo con un sistema di gioco diverso. Per me è un problema, anche umano, perchè trovo difficile ogni volta lasciarlo in panchina essendo lui un calciatore molto serio”.