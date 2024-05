Occhio Napoli, Sudakov nel mirino del Chelsea e non solo: lo Shakhtar chiede 70 milioni

Dopo aver già investito una grande somma di denaro per Mudryk nel mercato invernale del 2023, il Chelsea torna a guardare verso lo Shakhtar Donetsk e verso uno dei talenti più promettenti della squadra ucraina. Si tratta di Georgiy Sudakov, un centrocampista offensivo di 21 anni che è ambito anche da alcune squadre italiane, tra cui il Napoli e la Juventus. A gennaio, i partenopei avevano proposto circa 40 milioni di euro per lui, ma la loro offerta era stata respinta. Tuttavia, sono pronti a fare un nuovo tentativo presto. Il problema per il Napoli, e anche per la Juventus, è che il Chelsea sta aumentando i contatti per assicurarsi il giocatore. Anche in Premier League ci sono club come Arsenal, Liverpool e Manchester City interessati. Lo Shakhtar ha fissato il prezzo di Sudakov a 70 milioni di euro.