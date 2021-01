Dalla Francia – Offerta del Milan per Simakan, piace anche al Napoli

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il Milan avrebbe avanzato un’offerta di mercato per Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo. 12 milioni + 2 di bonus è stata la proposta dei rossoneri, rifiutata però dal club transalpino. Il giocatore piace anche ad altri club come il Chelsea e il Nizza, ma anche il Napoli. Simakan ha un contratto fino al 2023, il calciomercato invernale sicuramente ci dirà di più sul suo futuro. Ma, ad oggi, ad essere in vantaggio è proprio il Milan che lo corteggia da tempo.