Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, ha parlato del futuro di Fernando Llorente su WilliamHillNews: “Così come Milik, anche per lo spagnolo l’avventura al Napoli è arrivata al capolinea: escluso dalla lista Europa League. Il suo contratto scade a giugno, ma potrebbe lasciare i colori azzurri già a gennaio. Le pretendenti, dalla Serie A e dalla Spagna, non mancano”.