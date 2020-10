Verso Napoli-Atalanta: tutti i precedenti

Ci aspetta un sabato intenso, ricco di partite entusiasmanti e tra queste c’è Napoli-Atalanta. Il Napoli riparte in campionato, dopo la sosta, con un -1 a causa della mancata partenza per Torino. Invece la squadra di Gasperini giocherà a Napoli a punteggio pieno, 9 punti, e detenendo il primato in classifica.

I precedenti al San Paolo sono 49. Sorride la squadra partenopea che ne ha vinti 33 anche se c’è amarezza per l’ultima volta. La gara terminò in pareggio per 2-2, ma con tante polemiche per un rigore mancato ai danni di Llorente. L’ultima vittoria al San Paolo per gli azzurri risale al 2017, quando Cristante aprì le danze per la Dea ma Zielinski, Mertens e Rog la rimontarono chiudendola per 3-1.

Questa sarà la 50esima edizione in casa azzurra di una gara divenuta spettacolare negli ultimi anni. Ci si aspetta lo stesso anche domani.