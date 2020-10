Sky – Insigne, ecco quando sarà nuovamente a disposizione

Si lavora per il ritorno in campo di Lorenzo Insigne. Infatti, il capitano del Napoli è ancora fermo ai box per una lesione al bicipite femorale, riportata durante il match contro il Genoa. L’attaccante della squadra partenopea sta svolgendo ancora lavoro personalizzato, quindi non sarà presente domani quando il Napoli ospiterà l’Atalanta.

Secondo quando riportato da Sky Sport, però, il numero 24 potrebbe rientrare in settimana già contro l’Az in Europa League o, al massimo, con il Benevento domenica prossima.