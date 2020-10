Dopo la notizia della sconfitta a tavolino contro la Juventus, il Napoli riparte dalla sfida casalinga contro l’Atalanta. Stando a quanto riferito da Sky Sport, Gattuso pare orientato a confermare il trio Politano-Mertens-Lozano dietro a Osimhen. Sulla sinistra c’è Hysaj favorito su Mario Rui. In porta dovrebbe spuntarla Ospina mentre in mediana occhio alla prima da titolare per Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz. Zielinski è out perché ancora positivo al coronavirus