2023 – I tre avvenimenti positivi per Napoli e per il Napoli – Al primo posto la vittoria dello scudetto

Alle ore 22.37 del 4 maggio 2023 il Napoli vince il terzo scudetto della sua storia. Agli azzurri è bastato pareggiare a Udine con il gol di Victor Osimhen. Il terzo tricolore è finito finalmente in bacheca, dando via alla festa di un popolo che aspettava una simile gioia da 33 anni, dall’ultimo trionfo ottenuto con in campo Diego Armando Maradona. L’urlo liberatorio si è levato dallo stadio Maradona, dove 50 mila tifosi hanno assistito alla sfida contro l’Udinese attraverso i maxi schermi. I ragazzi di Spalletti hanno dominato il campionato battendo tutte le squadre presenti nella competizione totalizzando 90 punti facendo 77 gol e subendone 28. Questo scudetto ha dato per la città di Napoli un senso di rivalsa nel quale ogni giorno è vittima di razzismo e di discriminazione.