Acquisti mancati- Al primo posto un sostituto del coreano Kim che potesse dare sicurezza alla fase difensiva

Tra gli acquisti mancati del mercato azzurro al primo posto c’è un sostituto di Kim Min Jae. Il coreano dopo una stagione stratosferica è partito in direzione Germania, per accasarsi al Bayern Monaco. Dalla partenza del centrale ex Fenerbache si sono fatti tanti nomi per sostituirlo, senza mai acquistarlo. Tra i nomi più gettonati nel mercato estivo azzurro ci sono stati Danso del Lille e LeNormand della Real Sociedad. Per il primo la società francese ha chiuso le porte in faccia agli azzurri rinnovandogli il contratto. Mentre per il secondo non si è mai deciso di affondare il colpo per la clausola elevata che si trovava nel suo contratto. Alla fine, dopo oltre 1 mese e mezzo senza Kim e l’inizio della preparazione arriva un nuovo difensore centrale. L’acquisto arriva dal Brasile, un difensore centrale giovane, proveniente da una società Red Bull, il Bragantino, e il suo nome è Natan. Ci si aspettava potesse essere il primo degli arrivi in difesa, ma così non è, rimane l’unico acquisto nel reparto arretrato. Diviene quindi lui il sostituto di Kim, un’altra scommessa della società azzurra sperando in un nuovo top player scoperto. Il brasiliano però non diviene subito titolare, e al fianco di Rrahmani nella difesa azzurra il centrale titolare diviene Juan Jesus. Dopo oltre 1 mese arriva il suo esordio in Champions contro il Braga, e con l’infortunio dell’ex Inter diventa titolare. La linea difensiva azzurra però soffre tantissimo, subisce molti gol e non si vede mai la stessa sicurezza che c’era nella passata stagione. Proprio a causa di questi problemi il patron azzurro De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di un altro difensore centrale nel mercato di gennaio. Con la speranza che il nuovo acquisto azzurro possa portare nuovamente serenità al reparto difensivo, soprattutto ad un Rrahmani che non ha iniziato al meglio la stagione.