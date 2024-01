11 marzo 2023, il Napoli affronta al Maradona l‘Atalanta, nella 26esima giornata della stagione dello Scudetto. In un Maradona nuovamente sold-out il Napoli fa il suo e batte per 2-0 i bergamaschi di Gasperini con le marcature, tutte avvenute nella ripresa. La sblocca al 60esimo Khvicha Kvaratskhelia, scartando 7 avversari atalantini e scagliando il pallone sotto la traversa e siglando il suo 11esimo gol in campionato. La chiude il Amir Rrahmani al 77esimo che su angolo di Elmas svetta più in alto di tutti e batte Musso. Finisce così 2-0, la partita che consolida il primato in classifica e proprio il gol segnato in questa partita da Kvaratskhelia sarà decretato gol più bello del campionato 2022/23