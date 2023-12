Acquisti mancati – Al secondo posto un vice Lobotka per far tirare il fiato allo slovacco

Ormai da 2 anni l’acquisto che manca al Napoli è un vice Lobotka. Nello scacchiere tattico azzurro il ruolo di mediano di riserva è di Diego Demme. Il tedesco ex Lipsia però da 2 stagioni non gioca quasi mai, e ha ottenuto solo pochi minuti. Per il centrocampista ex Celta dall’arrivo di Luciano Spalletti in poi sulla panchina azzurra pochissime partite partendo dalla panchina. Dopo 2 anni a livelli fantascientifici in cui si impone come uno dei top del ruolo in Europa arriva la vittoria dello Scudetto. Con l’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia anche per il mediano c’è un calo fisico, che incide sulle sue prestazioni. Il numero 68 non è più padrone del centrocampo azzurro, viene servito con meno frequenza e la manovra non la gestisce più come col tecnico di Certaldo in panchina. Per lui un’involuzione strana, frutto di una squadra che non gira più come prima, che non gira più intorno al suo metronomo. A dirigere la manovra con Garcia in panchina è Zielinski, togliendo tempi di gioco importanti che lo slovacco era solito dare agli azzurri. Proprio per questo suo calo fisico servirebbe un po’ di riposo, dopo anni di titolarità, senza quasi mai saltare 1 minuto. Il Napoli ha disperato bisogno di un giocatore che possa dare il ricambio all’ex Celta, che possa far girare la squadra in modo da ritornare a creare come nelle stagioni scorse. I nomi sulla lista della dirigenza sono vari già da un po’ di tempo, al momento non si è deciso di affondare il colpo ancora per nessuno, questo perché si trova ancora in rosa Demme. Al momento l’arrivo di un mediano dipende anche dalla possibile partenza del tedesco, ma non è sicuro, anche perché il Napoli perde per tutto il mese di gennaio Anguissa per la Coppa d’Africa. Potrebbe quindi l’ex Lipsia diventare il sostituto di Cajuste, e la società azzurra potrebbe decidere affondare il colpo per Hojbjerg, che il Tottenham valuta 30 milioni e il Napoli potrebbe provare così a risollevare la stagione e lo stato fisico del suo metronomo.