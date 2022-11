Top&Flop di Napoli-Udinese: Elmas fa il Kvara ma la difesa scricchiola

Undicesima vittoria consecutiva e tredicesima in quindi gare per il Napoli. Sofferenza finale spiegata solo da un calo fisiologico dopo questi primi mesi vissuti sull’onda dell’entusiasmo. Evitato un inutile mal di testa e ora pressione alle avversarie che vedono il Napoli scappare a +11. Domina Osimehn come al solito ma non è solo lui il giocatore che dà qualcosa in più oggi. La difesa nel finale crea qualche inutile grattacapo ma per fortuna il Napoli porta a casa il 3-2 dopo aver però sprecato tantissimo.

Ecco i TOP&Flop di oggi.

TOP – ELMAS. Il numero sette azzurro si traveste da Kvara e serve assist e segna un gol come il numero 77 anche oggi assente. Il macedone si ripete dopo Bergamo e il suo gol del 3- è ora per la squadra. Un giocatore ritrovato dopo le tante panchine di inizio stagone. Un prezioso jolly da pescare a gara in corso ma anche un prezioso e affidabile titolare per Spalletti. Giocatore ritrovato.

Flop – KIM. Dopo i tanti elogi di inizio stagione, un passo falso da lui ce lo dovevamo aspettare ma fortunamente si è rilvato indolore per il risultato finale. due errori, soprattuto il secondo per secondo gol dell’Udinese che non è da lui. Forse la testa era già sull’aereo per il Qatar. Il soldato oggi ha marcato visita ma siamo certi che saprà farsi perdonare.