Osimhen a Dazn: “Felice per questa vittoria. Metto davanti prima la squadra e poi me stesso sempre”

Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match con l’Udinese, che lo ha visto segnare il primo gol azzurro. Queste le sue parole: “Sono molto felice per questa partita, è stato molto intensa, soprattutto per il loro ritorno negli ultimi minuti, ma sono contento per i 3 punti e la vittoria, è importante continuare a vincere. Elmas mi ha dato una grande palla, sono contento più per il contributo generale che posso dare alla squadra e che stiamo dando tutti che per il gol fatto. Voglio vincere il trofeo con questa squadra, se dovessi vincere la classifica cannonieri sarei felice, ma metto davanti prima la squadra e poi me stesso, non metterò mai davanti me stesso. Spero che i miei compagni che vanno al Mondiale facciano molto bene. Non è un problema la sosta, ora ci saranno dei giorni di riposo e poi ci metteremo di nuovo con la testa giusta”.