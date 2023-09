Pagelle MN di Bologna-Napoli – Attacco spuntato, bene Natan

Un pari senza gol a Bologna che mette il Napoli in una posizone di classifica poco consona ai Campioni d’Italia. Pesano gli errori di Osimhen, un pò per sfortuna e un pò per sufficienza. Ci si mette poi Garcia con i suoi cambi cervellotici a favorire la sfiducia e confusione del gruppo.

Meret 6,5: Una sola parata ma decisiva su Zirkee nell’unico tiro in porta dei felsinei.

Di Lorenzo 6: Il Capitano non si arrende mai. Peccato non possa essere clonato

Olivera 5,5: Prende un giallo dopo pochi minuti che lo condiziona nella fase difensiva. Giustamente sostituito

Mario Rui 6: Entra nella rirpesa cercando di tenere Ndoye e ci riesce. Unico a non arrendersi mai.

Ostigard 6: Prend ein mano la retroguardia e conferisce fiducia anche a Natan

Natan 6: Esordio da titolare. Non sfigura. Si da sempre da fare senza mai strafare.

Anguissa 6,5: Finalemnte abbiamo rivisto il giocatore che avevamo apprezzato scorso anno. Finisce con un problema muscolare nel recupero e speriamo che non sia nulla di grave

Lobotka 6,5: Ovunaue in campo a tappare le falle in mezzo al campo. Non fa più il gioco dello scorso anno ma riesce comunque ad essere un punto di riferimento

Zielinski 6: Sempre tra i più dinamici. Cerca sempre la palla giusta da mettere in mezzo ma si danna da solo.

Raspadori 5,5: A destra non riesce ad emergere. Prova a cercare spazio in mezzo al campo ma di lui si ricorda solo un tiro da fuori a fine primo tempo

Osimehn 5,5: Un palo nel primo tempo e poi il rigore ancora una volta sbagliato nella ripresa che poteva portare i tre punti. Esce protestando con Garcia a dimostrazione di non essere per nulla sereno.

Kvaratskhelia 6: rispetto ad altre gare riesce a rendersi più pericoloso. Non trova però quel gol che è diventato una ossessione.

Politano 5,5: Cerca di darsi da fare ma poi con troppo nervosismo si prende un giallo inutile

Elmas 6: Prova a mettere dinamicità

Simeone sv

Cajuste sv

Garcia 5: I suoi cambi mettono la squadra in confusione e la impauriscono. Non c’è feeling con il gruppo. Troppo nervosisimo. Potranno sbagliare i giocatori a protestare ma il tecnico non sta facendo nulla e non ha fatto nulla per vincerla oggi. Troppa paura di perdere. così non si va molto lontano