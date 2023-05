Pagelle di Napoli-Fiorentina: Ingresso decisivo di Lobotka, delude Demme

Vince dopo quasi due mesi il Napoli torna a vincere in casa e lo fa nella giornata più bella. La giornata dei festeggiamenti al Maradona dopo quella di Udine che aveva decretato la matematica. Decide Osimhen su rigore dopo averne sbagliato uno.

Ecco le pagelle di oggi:

Gollini 6,5: Decisivo nel primo tempo con due belle parate e anche nel finale di gara con due uscite decisive.

Di Lorenzo 6: Il Capitano non si risparmia mai a tutto campo.

Kim 6,5: insosituibile. Speriamo che il Napoli reisca a trattenerlo nonostante la clausola

Ostiggard 6: Dimostra di poter essere un vice affidabile in questa difesa.

Olivera 6: Sfiancato da tantissime gare consecutive ma regge bene e riesce sempre a far valere il fisico

Demme 5: Irriconoscibile. non riesce a farsi notare in emzzo al campo. esce alla fine del primo tempo

Anguissa 6: Lotta come al solito. Impreciso nelle conclusioni.

Raspadori 5: Si vede poco ed esce a fine primo tempo.

Lozano 5,5: Si fa male a fine primo tempo. Peccato per lui che potrebbe aver giocato l’ultima in azzurro oggi.

Osimhen 6,5: Sbaglia un rigore ma poi segna quello che decide la gara. Sempre attivo e lottatore.

Elmas 6: Cambia posizione continuamente ma core sempre e non si risparmia.

Kvara 6,5: Entra a fine primo tempo e accende la partita.

Lobotka 7: L’uomo in più. il simbolo di questo scudetto. entra e cambia la partita.

Zielinski 6: Crea di più di Raspadori

Simeone 6: Entra con la solita grinta

Zerbin 6: Dimostrra che ha voglia e qualità per giocare in questa squadra

Spalletti 6,5: Cambia alcuni uomini rispetto ad Udine ma poi torna a inserire i suoi migliori come Lobotka per vincere la partita