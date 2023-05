TOP&FLOP: Napoli-Fiorentina – Festa scudetto con Lobotka sempre sugli scudi

Il Napoli vince con la Fiorentina e sala a quota 83 punti e punta al record di punti. Decisivi i cambi di Spalletti che la vince a centrocampo con il gioco nella rirpesa e con il gol di Osimhen su rigore. Ecco i top e flop di questa partita:

TOP – Lobotka: Simbolo di questo scudetto e anche di questa partita. Entra lui e cambia la partita riuscendo a fare il diavolo della Tazmania in mezzo al campo. Si procura subito un rigore pressando altissimo Ambrabat. Non molla mai. Ha il radar ed è sempre su tutti i palloni. Spalletti non può farne a meno neanche per aprire la porta di casa.

Flop – Demme: Sembra il lontano parente del giocatore insostituibile dei primi tempi di Gattuso e dei primi allenamenti di Spalletti. Non riesce mai a tornare ai suoi livelli. Oggi aveva una buona occasione ma non la sfrutta. Sempre in ritardo e sempre anticipato. Purtroppo non è riuscito a mettere un’impronta su questo campionato e tanto meno nella gara di oggi.