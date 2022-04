Pagelle MN – Vittoria di squadra, Zanoli che sorpresa! 

In campo Atalanta e Napoli per la 31ª giornata di Serie A. Una trasferta mai semplice per gli azzurri ma che riescono a gestire portando a casa i 3 punti. Ecco a voi le pagelle targate MondoNapoli:

Ospina 6.5: non può granché sul gol segnato da De Roon e per il resto della gara viene impensierito davvero poche volte. Si becca un giallo inutile dopo una strepitosa parata con la punta dei guantoni;

Zanoli 7: molto spesso prende l’iniziativa con grande personalità. Con l’esterno serve in profondità Mertens che salta Musso ma viene atterrato e si guadagna il rigore. Corre tanto e si inserisce molto bene nelle azioni più pericolose. Un’ottima risorsa;

Juan Jesus 6.5: non una prestazione al 100% delle sue potenzialità ma non era una gara semplice. Gli avversari non l’hanno colto di sorpresa;

Koulibaly 7: un inizio gara non semplice per Kalidou. Comincia a riprendere in mano le redini della gara con l’assist a Lozano. Sicuramente lo sforzo fisico raddoppia in quanto solo ieri ha iniziato il Ramadan;

Mario Rui 7: inizia subito con ottimi interventi, non si lascia sopraffare ed è attento in fase difensiva. Stiamo vedendo il portoghese in netta crescita;

Anguissa 6: non particolarmente brillante e poco in partita, quasi non si sente durante tutta la gara. Salterà la Fiorentina. Sicuramente non nella sua migliore condizione ma vale lo stesso discorso fatto per Kalidou riguardo il Ramadan;

Lobotka 7.5: monumentale e invalicabile. È riuscito a intervenire in molte azioni avversarie, recuperando dei palloni fondamentali e gestendoli con grande maestria.

Zielinski 5.5: molto incolore la prova del polacco quest’oggi, non entra mai davvero in partita;

68’ Fabian Ruiz 6: entra ma ha poche responsabilità, pulito nelle impostazioni e attento in fase di copertura;

Politano 7: sorprende la difesa nerazzurra con una fantastica girata mancina al volo e raddoppia al 37esimo minuto del primo tempo; 59’ Elmas 7: realizza il 3 a 1 per gli azzurri, concludendo una splendida ripartenza con un gol fantastico;

Mertens 6.5: il belga si procura un rigore al dodicesimo del primo tempo frutto della sua grande esperienza; 87’ Malcuit s.v.

Insigne 7.5: non sbaglia dagli undici metri e porta in vantaggio gli azzurri da subito. 68’ Lozano 6.5: è suo l’assist che porta il Napoli al 3 a 1. Bravissimo nella gestione del pallone che poi serve ad Elmas in modo impeccabile.

All. Spalletti 8: tutto inizia con la preparazione della gara e il tecnico azzurro ha lavorato bene. La formazione scelta lo premia. Dà fiducia al giovane Zanoli e non ne rimane deluso. Ora l’obiettivo è quello di non perdere la concertazione.