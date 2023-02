Top&Flop di Sassuolo-Napoli: Kvara fa il marziano

La vittoria in un Mapei colorato d’azzurro in cui i cori dei tifosi del Napoli sono quasi come quelli del Maradona. Neanche il venerdì 17 ferma gli azzurri che volano a +18 superando quota 60 in campionato. Nessuno flop in questa ennesima serata di gloria che proietta il Napoli sempre più vicino al tricolore.

TOP Kvaratskhelia – Mette in apprensione la difesa del Sassuolo anche solo stoppando la palla. tunnel e dribbling da ubriacare anche i più astemi. Un gol che resterà negli annali di questa stagione e simbolo della qualità di questo calciatore venuto dall’est per stupire tutto e abbattere ogni record. Un gol alla Kvaradona partendo da centrocampo e saltando gli avversari come birilli o paletti come fosse uno slalomista. Mancava solo la neve che si sarebbe però sciolta al suo passaggio per i suoi scatti brucianti. Sempre più Kvaramania. Ma piccola menzione va anche ad Osimhen che ha segnato un gol da cineteca da fare invidia a quello del compagno. Una giornata per entrambi da ricordare ma non sarà l’ultima.