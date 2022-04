Il Napoli ha travolto in casa il Sassuolo per 6-1. Analizziamo in dettaglio l’arbitraggio del signor Rapuano:

I gol

I primi due gol del Napoli arrivano entrambi di testa su calcio d’angolo, con le firme di Koulibaly ed Osimhen. Sull’azione che porta al secondo corner c’è una posizione dubbia di Di Lorenzo sul tocco di Mertens, il terzino azzurro dovrebbe essere in linea con Chiriches ma ci vorrebbe la tecnologia per confermarlo. Tecnologia che invece conferma giustamente la rete del centravanti nigeriano dal momento che la palla esce dalla porta dopo aver colpito la traversa. Segnano poi Lozano e Mertens, poi ancora il belga e Rrahmani. Nel finale Maxime Lopez realizza il gol della bandiera dopo un’azione insistita nella quale non ci sono posizioni irregolari.

Le ammonizioni

I tre cartellini sono tutti a carico dei giocatori del Sassuolo. Tocca prima a Lopez, che entra duro su Mertens a centrocampo, poi a Frattesi, che simula secondo l’arbitro dopo un contatto spalla a spalla (non da rigore) con Mario Rui in area, e infine a Berardi, che ferma Insigne interrompendo una ripartenza del Napoli.

Gli episodi

Al 71′ viene annullato un gol ad Osimhen, che viene pescato in fuorigioco da Mertens con una verticalizzazione. Poco meno di un quarto d’ora più tardi c’è il tiro da fuori di Lopez che trova la ribattuta di Rrahmani con le braccia attaccate al corpo.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Rapuano 6: Ordinaria amministrazione, giusto non dare rigore sul contatto Frattesi-Mario Rui anche se c’è qualche dubbio sul cartellino estratto nei confronti del centrocampista neroverde.

Assistenti e VAR 6.